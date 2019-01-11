Новогодняя Москва 2018-2019 (Часть-1)

С каждым годом Москву украшают всё лучше и лучше. И уже даже посмотреть всё становиться просто нереально. Так особого внимания требует трёхдневный карнавал на Тверской, который уже начинает становится хорошей новогодней традицией. На котором проводятся различные концерты и выступления, мастер-классы и показательные выступления, и ещё много чего интересного.
Народу тут было ещё больше чем в прошлом году. Но утром сфотографировать эти инсталляции увы оказалось невозможно, поскольку на ночь все инсталляции, сцены и т.д разбиралось, а улица тщательно вылизывалась.
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Новогодняя Москва (2017-2018) Часть-1 и Часть-2
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