?

Log in

No account? Create an account

myphototravel

Фотопутешествия

World in our eyes

Previous Entry Share Next Entry
Новогодняя Москва 2018-2019 (Часть-1)
superman2014 wrote in myphototravel
January 11th, 21:47
С каждым годом Москву украшают всё лучше и лучше. И уже даже посмотреть всё становиться просто нереально. Так особого внимания требует трёхдневный карнавал на Тверской, который уже начинает становится хорошей новогодней традицией. На котором проводятся различные концерты и выступления, мастер-классы и показательные выступления, и ещё много чего интересного.




Народу тут было ещё больше чем в прошлом году. Но утром сфотографировать эти инсталляции увы оказалось невозможно, поскольку на ночь все инсталляции, сцены и т.д разбиралось, а улица тщательно вылизывалась.


































































































































































Смотрите так же: Смотрите так же: Новогодняя Москва 2013-2014, Новогодняя Москва 2015-2016, Новогодняя Москва 2016-2017, Вечерняя прогулка по Химкам (Новогоднии Химки 2016-2017) и Новогодняя Тверь 2016-2017
Новогодняя Москва (2017-2018) Часть-1 и Часть-2


Фото подборка 82 снимка
Tags:
:
( Leave a comment )
Archive

Feb2019

S
M
T
W
T
F
S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
Tags
Powered by LiveJournal.com